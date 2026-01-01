"Кой разпореди това безобразие" - крилатата фраза на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев отново прозвуча по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси, на което депутатите разглеждат на второ четене промените в удължителния закон за бюджета, предаде агенция "Фокус".

Какво предлагат от "Прогресивна България"?

Предлагат се три основни мерки в бюджета. Първо, държавната субсидия за политическите партии се намалява от 4,09 на 3 евро на получен глас, като промяната ще важи със задна дата от 30 април и е представена като знак за солидарност и поемане на отговорност от политическите сили.

Второ, увеличава се таванът на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро, за да се осигури финансиране за проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като основните плащания по него са концентрирани в рамките на годината.

Трето, променят се правилата за пенсиите - от 1 юли те се увеличават със 7,8% по "швейцарското правило“, но върху COVID добавките вече няма да се начислява индексация, а за новоотпуснатите пенсии тази добавка се премахва, тъй като се счита за временна мярка от пандемичния период.

Предложението за тегленето на нов дълг обедини опозицията срещу управляващите. Депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев заяви, че докладите за измененията в удължителния бюджет са пристигнали в 9:30 часа тази сутрин - час и половина преди началото на комисията, и подчерта, че страната не трябва да поема нов дълг. Лидерът на ПП Асен Василев от своя страна заяви, че ще атакуват Конституционния съд, ако бъде гласувано тегленето на нов дълг - на основание член 87, алинея 2.

"И няма да можете да изтеглите дълг, докато не се произнесе КС", заплаши Василев. Така комисията започна със спор. В хода на дебатите депутатът Владислав Горанов от ГЕРБ провокира лидера на ПП с думите:

"Господин Василев, аз съм учуден, че още не сте изрекли знаменитата фраза - кой разпореди това безобразие", на което Василев отговори шеговито:

"Кой разпореди това безобразие".

Предистория

Миналата година Василев многократно произнесе в Народното събрание думите "Кой разпореди това безобразие?", когато по време на парламентарна почивка бе свикано извънредно заседание на бюджетната комисия - два часа преди предварително обявения час. Поводът беше решението на управляващото мнозинство комисията по бюджет и финанси да започне в 12:15 ч. вместо в насрочения 14:15 ч.

Фразата бързо се разпространи навсякъде в онлайн пространството, превърна се в водещ лозунг на протестите в края на 2025 година, а дори някои изпълнители създадоха песни.