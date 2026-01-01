Заловиха стотици дози фентанил при съвместна спецакция на СДВР - сектор "Наркотици" и 3 РУ в София.

Задържани са общо 11 души, сред които и двама криминално проявени мъже, известни с прякорите "Гугутката" и "Джони", научи NOVA .

Акцията е проведена в кв. "Факултета", където при обиските и претърсванията са иззети и кристали.

На 31 май отново заловиха дилър с голямо количество наркотици - около 30 грама фентанил, 2 грама кокаин, 3 грама хероин и 66 грама метамфетамин.