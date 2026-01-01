Почина политикът и писател Любен Дилов - син.

Любен Дилов-син не се закле като депутат, приет е по спешност в болница в Италия

Това стана ясно от публикация в социалните мрежи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха", пише Борисов.

Припомняме, че на 30 април Любен Дилов-син не се закле на тържественото заседание на 52-рото Народно събрание. Причината е, че той получи инфаркт, потвърди Георги Захариев, оглавяващ "Движение Гергьовден", на което Дилов бе почетен председател. Захариев посочи тогава, че Дилов е хоспитализиран е в Рим.

Любен Дилов-син (19 ноември 1964 г. – 2 юни 2026 г.) е български журналист, сценарист, телевизионен продуцент, писател и политик, оставил значима следа в българските медии и обществен живот през последните десетилетия.

Роден е в София в семейството на известния писател фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ро средно училище в столицата и Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Печатни медии“.

Професионалният му път започва в печатните медии, където работи като редактор във вестник „Поглед“, списание „Литературна академия“ и други издания. Истинската му популярност идва в началото на 90-те години, когато става един от основните създатели и идеолози на емблематичните телевизионни предавания „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и по-късно „Шоуто на Слави“. Тези формати променят облика на българската телевизионна сатира и обществена публицистика.

През 2001 г. се включва активно в политиката като сред основателите на движение „Гергьовден“, на което става първи говорител, а впоследствие и председател. В следващите години участва в различни обществени и политически инициативи.

От 2004 г. е собственик и главен редактор на вестник „Новинар“, а от 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание „L'Europeo“. Член е на Интернет общество – България от 2001 г.

През 2021 г. е избран за народен представител от ГЕРБ-СДС в 45-ото Народно събрание. След това е преизбиран и в следващите парламенти, където работи по теми, свързани с медиите, културата, цифровизацията и законодателството в сферата на комуникациите.

През годините Любен Дилов-син се утвърждава като една от разпознаваемите фигури в българския обществен живот – човек, съчетаващ журналистика, телевизия, публицистика и политика.

Баща на три деца, той остава в обществената памет като ярък публицист, сценарист и обществен коментатор, чиито позиции често предизвикват широк обществен дебат.

Екипът на DarikNews изказва съболезнования към семейството му.