Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от 1 юни, главен инспектор Тодор Иванов Тодоров е временно преназначен на ръководна длъжност началник на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"-Севлиево, съобщиха от полицията.

Тодоров е роден на 30 август 1976 г. в гСевлиево. Висшето си образование завършва през 2008 г. във факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" към Академията на МВР със специалност "Пожарна и аварийна безопасност" и придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", професионална квалификация "Инженер по пожарна и аварийна безопасност".

През 2023 г. придобива образователно-квалификационна степен "магистър" във факултет "Електроника и електротехника" към Технически университет-Габрово, специалност "Безопасност на труда", професионална квалификация "Магистър-инженер по безопасност на труда".

На работа в МВР е назначен на 1 февруари 2000 г. в Районна служба "Пожарна и аварийна безопасност"-Севлиево. От 31 октомври 2014 г. заеманата длъжността инспектор V ст. (ДПК и превантивна дейност) в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"-Севлиево.