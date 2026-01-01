Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е освободен д-р Атанас Атанасов.

"Решението е част от предприетите мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки", посочват от здравната институция и изразяват благодарност на д-р Атанасов за работата му.

За изпълнителен директор на ИАМН е назначена Иванка Динева, която заемаше поста в периода 2023 – 2026 г.

Сред основните задачи, възложени от министър Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове.

"Назначението цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област", посочват още от здравното ведомство.