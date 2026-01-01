Няма да се променят условията, средствата и срокът за майчинството, хората да са спокойни, това увериха от "Прогресивна България". Повод за притеснение станаха думи на депутата от ПГ Владимир Николов, който заяви по-рано днес в телевизионно интервю, че проблемът у нас не е увеличението на парите за втората година от майчинството, а че майките не могат да намерят ясли за децата си. По думите му много жени биха искали да се върнат по-рано на работа, но не могат, защото няма ясли за децата им, особено в големите градове. Той заяви, че ще бъдат предложени конкретни мерки за справяне с този проблем. Това предизвика вълна от реакции и недоволство в социалните мрежи, а хората се притесниха, че управляващите обсъждат съкращаване на срока за майчинството.

"Това е неправилна интерпретация на думите на Владо Николов", заяви на брифинг председателят на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му става дума за извадено от контекста изказване.

Според него акцентът на всичко това е отсъствието до момента на държавата от много сериозно наболелия проблем с детските градини и яслите, както и необходимостта на държавата, преди да мисли за каквито и да е промени в условия и финансови средства за майчинството, да си влезе във функциите и да създаде достатъчно условия да няма деца, които да са без градина и ясла.

"За да няма никакви спекулации - няма никакви планове, нито предстои да има планове, темата за майчинството не е отваряна, не е обсъждана, не предстои да бъде обсъждана. По никакъв начин няма да се променят нито условията, нито срествата, които се отпускат, нито срокът. Ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат преди изтичане на крайния срок за майчинство да се върнат на работа, но не се предвиждат абсолютно никакви други промени", обясни още веднъж Проданов.