45-годишен мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа край Кюстендил, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в края на миналата седмица на главен път Е-79 - при разклона за Кюстендил.

36-годишният водач кола е отнел предимство на движещия се в посока Благоевград мотоциклет.

Водачът на мотоциклета е пострадал, настанен е в реанимацията на дупнишката болница - с опасност за живота.

Тестовете на водача на автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни. За случая е уведомена прокуратурата.