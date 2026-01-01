България отчита най-ниско равнище на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната през април 2026 г., сочат най-новите сезонно изгладени данни на Евростат. Безработицата у нас е била 2,8 на сто, което е понижение с 0,1 процентен пункт спрямо март. И през третия месец на годината страната ни отчете най-ниска безработица в ЕС, като това се случи и през февруари и януари.

Равнището на безработица в еврозоната през април е останало без промяна на ниво от 6,3 на сто както спрямо март, така и на годишна база.

В Европейския съюз безработицата също се запазва без изменение на ниво от 6 на сто през април както спрямо предходния месец, така и спрямо същия период на 2025 година.

По оценка на Евростат през април безработни в ЕС са били общо 13,238 милиона души, от които 11,075 милиона в страните от еврозоната.

На месечна база броят на безработните е намалял със 137 000 души в ЕС и с 84 000 души в еврозоната спрямо март 2026 година.

В сравнение с април 2025 г. обаче безработицата се е увеличила с 82 000 души в ЕС и с 45 000 души в еврозоната.

След България страните с най-ниска безработица са Чехия с 3,1 на сто, Кипър с 3,2 на сто и Малта с 3,6 на сто.

Най-висока безработица през април е отчетена във Финландия - 10,6 на сто, Испания - 10,3 на сто, Гърция - 9,5 на сто и Швеция - 8,6 на сто.

По отношение на младежката безработица през април в ЕС без работа са били 2,913 милиона души под 25-годишна възраст, от които 2,337 милиона в еврозоната.

Равнището на младежката безработица в ЕС е намаляло до 15,1 на сто спрямо 15,6 на сто през март. В еврозоната показателят се е понижил до 14,7 на сто от 15,1 на сто месец по-рано.

На месечна база младежката безработица е намаляла с 91 000 души в ЕС и с 50 000 души в еврозоната. Спрямо април 2025 г. обаче е отчетено увеличение с 22 000 души в ЕС и с 13 000 души във валутната зона.

За България Евростат отчита младежка безработица от 11 на сто през април при 11,1 на сто през март. Година по-рано показателят е бил 13 на сто.

Безработицата сред жените в ЕС през април е била 6,2 на сто при 6,3 на сто месец по-рано, докато при мъжете остава без промяна на ниво от 5,8 на сто.

В еврозоната безработицата сред жените е намаляла до 6,5 на сто от 6,6 на сто през март, а при мъжете остава на равнище от 6 на сто.

В България безработицата сред жените през април е била 2,6 на сто, без промяна спрямо март, но под нивото от 3,3 на сто година по-рано.

При мъжете безработицата у нас е достигнала 3 на сто през април спрямо 3,1 на сто през март и 3,5 на сто през същия месец на миналата година.