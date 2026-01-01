В основата на политическото напрежение в Босна и Херцеговина е проектът за Южна газова връзка - тръбопровод, предназначен за транспортиране на американски втечнен природен газ (LNG) до Балканите.

Съединените щати планират да инвестират до 1,5 милиарда долара в него. Този проект, представен от поддръжниците си като ключов инструмент за европейската енергийна сигурност, би намалил зависимостта на Босна и Херцеговина от руски газ, като свърже страната с терминала за втечнен природен газ на остров Крък, Хърватия, в съответствие със стратегията, застъпвана от Европейския съюз от началото на войната в Украйна.

Зад този аргумент, свързан с енергетиката, проектът генерира нарастващи противоречия поради централната роля, която играе AAFS Infrastructure & Energy, американска компания, създадена в Уайоминг през ноември 2025 г. и неизвестна досега в сектора. Компанията твърди, че иска да инвестира сериозно в енергийна и транспортна инфраструктура в Босна и Херцеговина, въпреки че няма сравними проекти. Освен това, макар самоличността на собствениците на AAFS все още да не е публично достояние, компанията е представлявана от две фигури от вътрешния кръг на Доналд Тръмп: Джеси Бинал, адвокат на Тръмп след президентските избори през 2020 г., и Джо Флин, брат на бившия съветник по националната сигурност на САЩ. Връзките между лагера на Тръмп и Босна не свършват дотук. Майкъл Флин, бившият съветник по националната сигурност на Тръмп и брат на Джо Флин, е свързан с лобистки мрежи, облагодетелстващи интересите на Милорад Додик, бившия президент на Република Сръбска.

Тези тесни политически връзки с американския президент сега подхранват всички критики около проекта за газопровод. За неговите поддръжници той представлява стратегическа възможност за по-нататъшно интегриране на Западните Балкани в западната енергийна мрежа. Но противниците му го виждат като риск от прехвърляне на основен лост за влияние към американските частни интереси в страна, чиито институции са крехки, особено след оставката на върховния представител Кристиан Шмит.

В този контекст Европейският съюз се опита да се намеси, като изрази загрижеността си относно възлагането на проекта, както разкри босненския разследващ портал istraga.ba, който подчерта натиска, упражняван от американски служители. Брюксел се опасява по-специално, че ускорената процедура, приета от босненските парламентаристи през март миналата година, заобикаля обичайните правила за прозрачност и конкуренция. Transparency International осъди този закон, наричайки го "опасен прецедент“, като предвижда директно възлагане на договора на AAFS, без покана за участие в търг.

Европейският съюз също отправи дискретно, но твърдо предупреждение към властите в Сараево, смятайки, че тези решения биха могли да застрашат европейските амбиции на Босна и Херцеговина. В писмо от 13 април Луиджи Сорека, специалният представител на ЕС, повтори, че всички енергийни реформи трябва да бъдат координирани с Брюксел в съответствие с ангажиментите, поети от страната. Той твърди, че само тясното сътрудничество с Европейския съюз ще позволи на Босна и Херцеговина да "напредне по европейския си път“ и да избегне загубата на възможности за интеграция и финансиране.

В отговор на обвиненията в тайно споразумение между администрацията на Тръмп и Додик, Джоузеф Дж. Флин изпрати писмо до министър-председателя на Федерация Босна и Херцеговина Нермин Никшич, опитвайки се да изясни нещата: Последните публикации в пресата и публичните спекулации, опитващи се да свържат AAFS Infrastructure and Energy, LLC (AAFS), нейните представители или нейните бизнес дейности в Босна и Херцеговина с политически фигури, включително Милорад Додик или брат ми, пенсионирания генерал-лейтенант на САЩ Майкъл Флин, са напълно неточни, подвеждащи и без никаква фактическа основа, каза той и добави: Дейностите в Босна и Херцеговина са изключително бизнес ориентирани и целят създаване на осезаема икономическа стойност за босненските граждани чрез инвестиции, развитие на инфраструктурата, диверсификация на енергията и растеж на частния сектор.

От 2005 г. насам решение на Върховния представител на ООН забранява всякакво прехвърляне на публични активи в Босна и Херцеговина, докато не бъде постигнато всеобхватно политическо споразумение по въпроса за държавната собственост. Приложено с цел запазване на институционалния баланс в страната, това правило сега е в основата на нова политическа криза.

Вицепрезидентът на Република Сръбска, Чамил Дуракович, призова Кристиан Шмит да използва правомощията на Бон, за да наложи закон, който да изясни собствеността върху тези активи. Този закон е оспорен от властите на сръбската автономна област, които смятат, че земята, горите и природните ресурси трябва да принадлежат на автономните области, а не на централната държава. Оттогава няколко опита за приватизация или прехвърляне на публична земя вече са блокирани от Конституционния съд на Босна. Продажбата на земя в туристическия обект Яхорина от Република Сръбска, както и някои проекти, отнасящи се до държавни гори във Федерацията, са били обявени за невалидни от съдилищата.



Неотдавнашната оставка на Кристиан Шмит отново постави този въпрос на преден план в политическия дебат. Отслабването на правомощията на върховния представител би могло да проправи пътя за облекчаване на правилата, уреждащи публичната собственост, с цел улесняване на чуждестранните инвестиции. Това би довело до икономически дисбаланс между субектите и предпочитание към механизми, които позволяват изземването на публични активи в полза на частни политически и финансови интереси.

Американското присъствие може да се затвърди по-здраво в Босна и Херцеговина с други проекти, като например планирания за Горажде. Според журналиста Белмин Херич от Кликс 1.2 милиарда евро са предназначени за изграждането на гигантски слънчеви електроцентрали и вятърни паркове, построени под ръководството на партньори, свързани с американски капитал. Освен това, за следващите години са планирани три газови електроцентрали в Какан, Мостар и Тузла, които ще зависят пряко от газ от Южната междусистемна връзка. Изглежда, че ако тези проекти се осъществят, Съединените щати ще контролират значителна част от производството на енергия в региона, в ущърб на Европа и най-вече на самата Босна и Херцеговина.

Европейският съюз, от своя страна, изглежда подозрително отсъства от този спор и тези намеси, затънал в сложни административни механизми. Освен това, той би могъл да бъде въвлечен в пряка конфронтация със Съединените щати, след като се опита да забави възлагането на договора за газопровода „Южна интерконекторна връзка“. В този контекст проектът за южна газова връзка е много повече от обикновен енергиен проект. Той сам по себе си въплъщава напрежението между Европейския съюз, американската намеса и продължаващата фрагментация на босненската държава.