82-годишен шофьор загина при катастрофа в Габрово, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 30 май на път III 5004 - в района на кв. "Чехлевци".

Възрастният водач е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в кола, управлявана от 61-годишен мъж.

Двамата са транспортирани в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, като впоследствие 82-годишният мъж е починал.

61-годишният е настанен в болничното заведение - без опасност за живота. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.