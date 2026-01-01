Изплащането на пенсиите през юни чрез пощенските станции ще започне на 8 юни (понеделник) и ще завърши на 22 юни (понеделник). Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, съобщиха от НОИ.

Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юни 2026 г.

През юни 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли 2026 г., когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва, съответно – ще завършва, в предходния работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември 2026 г.

На 2 юни на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец май.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 юни (понеделник).