С пожелания за здраве, много усмивки и сбъдване и на най-смелите мечти политиците отбелязаха 1 юни в социалните мрежи. По случай Международния ден на детето профилите във Facebook се изпълниха с поздравления и послания към най-малките.

Детство, усмивки и надежда: Защо празнуваме 1 юни

🎈Президентът Илияна Йотова поздрави децата за празника със стихотворение на Елисавета Багряна. Тя написа още:

„Имаме още много работа като възрастни, като държава и общество, за да осигурим щастливо и спокойно детство за всички български деца, да ги предпазваме от опасностите, да опознават света в среда на подкрепа и обич, да имат равен старт в живота! Скъпи деца, бъдете здрави! Сбъдвайте смелите си мечти! Ние, вашите родители, винаги ще бъдем до вас! Честит празник!“.

🎈Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

„Честит 1 юни на всички деца! Най-хубавите неща в живота идват от тяхната усмивка. Нека растат здрави и да мечтаят смело“, пожелава той.

🎈Политическа партия „Да, България“

„Днес празнува бъдещето. Честит празник!, написаха от "Да, България“ във Фейсбук по повод Деня на детето.

🎈Председателят на ПГ на „Възраждане“ Костадин Костадинов публикува своя детска снимка за празника.

„Честит празник на всички малки и вече пораснали българчета!", написа Костадинов.

🎈Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Теодора Иванова

Днес отбелязваме Международния ден на детето. Няма по-голямо богатство от детската усмивка и няма по-голяма отговорност от това да я пазим. Затова днес не само празнуваме с децата, но е и повод още веднъж да си припомним колко е важна грижата за тях. С тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Теодора Иванова отправя своя призив деца и възрастни на връх 1 юни.

"Често в забързаното ежедневие забравяме, че основния принцип, който трябва да е водещ за цялото ни общество във всяко решение и действие, е благосъстоянието на децата ни. От всички нас зависи да създадем условия за пълноценното им развитие.

Днес опасностите и предизвикателствата пред тях се увеличават всекидневно. Често ние, възрастните, дори не сме подготвени да отговорим на всички рискове, които застрашават децата ни. Но можем да бъдем това, от което най-често имат нужда –подкрепа и добър пример. Нека се научим наистина да ги чуваме. Да си спомняме по-често преживяванията, които днес ни се струва незначителни и несъществени, а в детството са били огромни страхове и причина за тревога.

И най-вече нека бъдем отговорни към децата си и да съобразяваме постъпките си, действията си, думите си, защото цялото ни общество е техен пример. Наше общо задължение е да покажем, че агресията, обидите, употребата на опасни вещества, безразсъдното поведение на пътя нямат място в живота ни.

Скъпи деца,

Знам, че го чувате постоянно и със сигурност го намирате за клише, но Вие сте нашето настояще и нашето бъдеще! Често не Ви разбираме и това Ви тежи. За мен и екипа на Държавната агенция за закрила на детето детското включване, детския глас е от изключително важно значение. Вярвам, че само заедно с Вас ще намерим верните решения и мерки за подобряване благосъстоянието на всички деца в България.

Отговорност на възрастните е Вие да имате безопасна среда, в която пълноценно да се развивате. Но без Вас е трудно да се справим. Доверете се на хората, които полагат грижи за Вас. Споделяйте преживяванията си, притесненията си, за да можем да Ви защитим.

Радвайте се пълноценно на детството си, но и бъдете внимателни. Никоя опасна мода не си струва да рискувате живота си. Никое предизвикателство, което може да Ви застраши, не е по-важно от възможността да пораснете.

Забавлявайте се с приятели, бъдете любопитни и ученолюбиви, спортувайте, занимавайте се с изкуство, и най-вече бъдете добри един с друг. Вашите усмивки и успехи, си заслужават всички усилия.

Честит празник!", казава д-р Иванова.