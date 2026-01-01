Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител, за оказан натиск и неправомерни действия. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов в ефира на БНТ. Сигналът е бил адресиран до Инспектората, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на този сигнал. Въпреки написаното в него от Инспектората са го върнали като нередовен, каза Найденов.

"Ако данните се окажат верни, които са изнесени в този сигнал, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения - за искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелитивния прокурор", допълни той.

Министърът коментира и предложенията за промени в Закона за съдебната власт:

"Предложените от "Прогресивна България" промени са свързани с едно от изискванията на Конституцията, касаещо наличието на високи нравствени и професионални качества. Това изискване е абстрактно и тези качества не подлежат на цифрово измерение, но все пак трябва да се създадат достатъчно надеждни механизми, за да гарантират, че поне при встъпването на тези лица във ВСС, при процедурата за избора те притежават такива качества", заяви Найденов.

Според него през последните 10 години антикорупционните органи в България са пример за непоследователно развитие. Затова и се създава нова антикорупционна комисия с разследващи функции.

"Създаваме нова комисия, с различни процедури за избор, които гарантират нейната независимост, с хора, които, преди да бъдат назначени, ще бъдат подложени на съответните тестове за интегритет, за тяхната лоялност и в крайна сметка ще има преходен период, в който тези функции ще бъдат осъществявани съвмество с органите, които досега са ги осъществявали - от една страна, за да се създаде капацитет, от друга страна, за да има взаимен контрол", каза правосъдният министър.

Той коментира и новината за преразглеждането на санкциите срещу Александър Манолев.

"Подобни действия трябва да намерят място и в извършването на подобни проверки на национално ниво, така че ако действително има такива данни, тези лица да понесат отговорност на национално ниво. И разбира се, ако няма такива данни, ако се окажат неверни, те да получат своеобразна реабилитация на накърненото си добро име", заяви Найденов.