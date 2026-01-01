Дружества укриват данъци чрез POS терминали от балкански държави, най-вече от България, пише гръцкото издание Capital.gr.

В резултат Гърция губи данъчни приходи от обороти, които се реализират, без изобщо да бъдат отчетени, а същевременно се образува и „дупка“ в БВП в сектори като туризма. Хотелите не са единствените, които използват тази схема - широко участие имат и търговските предприятия.

Системата е засечена както от властите в Атина, така и от институциите в Брюксел и Франкфурт. Тя се осъществява от фирми с безжични POS терминали, доставени от балкански държави, най-вече от България, или закупени в Гърция, но свързани със сметки в други държави като Малта.

Тези преносими устройства приемат кредитни, дебитни и предплатени карти Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, VPay и JCB чрез магнитна лента, chip-and-pin технология и безконтактни плащания. Към тях се предоставя и фирмена дебитна карта Mastercard, свързана с еврова сметка. Разплащателната сметка се открива на името на дружеството, разполага със собствен IBAN и се поддържа в банка извън Гърция.

Секунди след плащането средствата се превеждат по сметката на компанията извън Гърция. Собственикът може незабавно да изтегли парите чрез фирмената карта Mastercard от всеки банкомат в Гърция или чужбина. Той може също така да превежда средства към всяка банкова сметка по света, да получава преводи от трети лица благодарение на наличния IBAN и да открива сметки с IBAN и в други валути като щатски долари, швейцарски франкове или британски лири.

Разбиха престъпна схема за нелегална търговия с горива в Гърция, щетите са за 2,7 млн. евро

Благодарение на тези възможности фирмите не са засегнати от ограниченията върху движението на капитали, отчитат част или дори целия си оборот в чужбина, избягвайки данъчно облагане в Гърция, и нямат стимул да връщат средствата си в гръцката банкова система.

Брюксел вече предлага решение, което представители на пазара обсъждат от месеци - разделяне на средствата на „стари“ и „нови“ (преди и след въвеждането на капиталовите ограничения). Идеята е новите средства, постъпващи в банковата система, да не подлежат на никакви ограничения за движение. Подобен модел е приложен в Кипър още от първия ден на въвеждането на капиталов контрол.

Във връзка с насърчаването на електронните плащания гръцкият зам.-министърът на финансите Трифон Алексиадис обяви, че правителството разглежда възможността:

да позволи инсталирането на POS системи дори за предприемачи, вписани в регистъра на длъжниците ;

; използването на POS терминали да стане задължително за всеки, който открива нов бизнес;

за всеки, който открива нов бизнес; средствата по тези сметки да бъдат защитени от запор от страна на банки и държавни институции;

от страна на банки и държавни институции; всяко дружество да може да открива специална сметка за приходи от POS и електронни плащания и чрез нея да извършва електронни разплащания, например към доставчици.

След въвеждането на капиталовите ограничения в Гърция рязкото увеличаване на картовите плащания доведе до голямо търсене на POS терминали. Броят им е нараснал от 130 хил. през 2014 г. до над 220 хил. през 2015 г., а през 2016 г. се е очаквало да надхвърли 300 хил. устройства, пише Capital.gr.