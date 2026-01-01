Военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа на 1 и 2 юни, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Транспортирането на техника и личен състав от Гърция към Румъния е част от регионалното логистично осигуряване на ротацията на военни формирования, които участват в операцията „Atlantic Resolve“ на американските въоръжени сили.

На територията на страната автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

„Atlantic Resolve“ е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка, стартирала през 2014 г., която има за цел да засили способностите за възпиране и отбрана, да повиши готовността на Алианса и да подобри взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците им в Източна Европа.

Военнослужещи и военна техника от Въоръжените сили на Турция преминаха транзитно през територията на нашата страна на 23 и 24 май след участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия.