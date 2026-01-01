Онзи ден имахме изнесено заседание на управителния съвет на Камарата в град Варна и посетихме местността „Баба Алино”, където видяхме на живо какво се е случило. Според мен постройките не са 104 къщи, както се тиражира масово, а по-скоро има около 104 подобекта вътре в тях. Това заяви председателят на Камарата на архитектите във Варна арх. Марин Велчев в ефира на „Събуди се” по NOVA . Изявлението му идва на фона на продължаващото разплитане на случая с незаконния град, след като в събота от ареста бяха освободени тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството.

Той обясни, че експертите са се сдобили с чертежи от собственици на обекти, от които се вижда, че са правени от украински или руски архитекти. „Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по което ние работим”, категоричен бе Велчев. Според него основният проблем е в драстично намалените отстояния между сградите, което не би минало като норма при официално проектиране и одобряване.

На въпрос дали това дава основание сградите да бъдат съборени, архитектът отговори: „Всеизвестен факт в България е, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконните сгради. Предстоят съдебни дела и битки, които ще продължат доста години, като за съжаление това ще бъде на гърба на варненския данъкоплатец”.

Арх. Велчев разкри, че Камарата знае за тези строежи още от края на 2024 година, като са сигнализирали народни представители и общински съветници за нарушенията в района, които са започнали първо със сеч на гората. Въпреки разговорите с лица, близки до администрацията, официален отговор така и не е получен, а реакцията на община Варна, според него, е твърдо закъсняла.

Той коментира и острите думи на председателя на Експертния съвет по устройство на територията към общината Кристиян Саралиев, който ден по-рано заяви, че градът е тероризиран от архитектурната общност. „Това са абсолютно недопустими думи от общински служител, на когото варненци плащат заплата. Не мога да допусна, че архитектите в град Варна тероризират общината. Ние работим по закон и произвеждаме архитектурни продукти, които трябва да бъдат одобрени”, възмути се Велчев.

Относно украинския инвеститор Олег Невзоров, архитектът призна, че не го познава лично, но посочи, че фирмата му има и други, напълно легални проекти в града. „На страницата на община Варна, където е публичният регистър на всички строителни разрешения, видяхме, че тази година има издадено строително разрешение на тази фирма в други имоти, в близост до „Баба Алино”. Виждаме, че фирмата може да работи и по легалния начин”, отбеляза Велчев.