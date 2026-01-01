Експлозия, стананала днес в сграда в североизточната част на Мианма, в която са се съхранявали взривни вещества за миннодобивна дейност, е отнела живота на повече от 45 души, съобщиха спасители и независими медии, цитирани от Асошиейтед прес.
55 confirmed dead. More than 70 injured. 100+ homes damaged.
Около 70 души са пострадали при експлозията, която е станала около обяд в село Каунтуп, община Намкам.
Районът, разположен на около 3 километра южно от китайската граница, е под контрола на Националната освободителна армия на Таан - етническа въоръжена група, която води спорадично сражения срещу централното правителство на Мианма.
Спасител, пристигнал на мястото на взрива, съобщи пред АП, че до тази вечер са били извадени 46 тела, включително на шест деца.
Мъжът, който говори при условие за анонимност от съображения за сигурност, каза, че 74 ранени са били транспортирани до общинската болница.
Друг спасител в Намкам, който също пожела да остане анонимен, заяви, че около 40 души са загинали, а повече от 100 къщи в близост до мястото на взрива са понесли щети.
По данни на Ройтерс броят на жертвите е достигнал 55.