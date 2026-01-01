19-годишен шофьор на лек автомобил е блъснал 68-годишен мъж на електрически велосипед, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол.

Инцидентът е станал около 15:10 ч. на ул. „Граф Игнатиев" до блок 56 в града.

По първоначални данни младият водач е блъснал движещия се пред него електрически велосипед. Възрастният мъж е с множество травми и опасност за живота.

Пробите за алкохол и наркотици на виновния шофьор са отрицателни. На местопроизшествието се извършва оглед.

По случая се води разследване.