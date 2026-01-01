Частично казват истината и частично я премълчават. Кметът на Варна не е реагирал на сигналите, които се подават от две години. Така регионалният министър Иван Шишков коментира казуса с незаконния комплекс в местността "Баба Алино".

По думите му издадените през 2023 г. удостоверения за търпимост са възможността да се направят сделките. „Те очевидно са с невярно съдържание”, каза Шишков в ефира на NOVA и припомни, че данните досега сочат, че за един от терените е направена заменка с държавата, но едва през 2005-2006 г.

„Оттук нататък е очевидно това, за което всички говорят - че строителството е започнало след удостоверенията за търпимост. Някой е решил, че с тези удостоверения ще може да направи тази измама”, заяви министърът.

Той обясни, че след това идва управлението на настоящия кмет Благомир Коцев: „Сигнали се подават от 2024 година, той не реагира”.

Шишков: Шефът на Кадастъра във Варна от днес трябва да има заповед за уволнение

Идва и редът на шефа на Кадастъра, който вписва сградите там. „След това започват и сделките”, каза Шишков.

Собствениците на апартаменти са ги купили, тъй като е имало удостоверения за търпимост и сградите са вписани в Кадастъра.

Как са отпуснати кредити на купувачите, той не знае и подчерта, че не е негова работа да проверява.

„През 2025 г. се допуска се допуска изработването на подробен устройствен план. Кметът даже е длъжен да откаже изработването на ПУП поради това, че вече има констатирано незаконно строителство. Законът е ясен - когато има незаконно строителство, не се допуска изработване или изменение на ПУП, защото това би било с цел узаконяване”, каза Шишков.