Оставката на Борислав Сарафов е само началото. Така президентът Иляна Йотова коментира оттеглянето на директора на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Държавният глава е Стара Загора, където взе участие в церемонията по награждаване на „Социално отговорни компании - партньор на община“ за 2025 г.

Тя заяви, че очаква предложенията за промяна в Закона за съдебната власт да са готови до средата на юни.

Йотова каза, че когато реши дали да се кандидатира за предстоящите президентски избори, ще го обяви в Стара Загора.

"В момента не крия, че получавам доста предложения от цели групи хора, които искат да правят инициативни комитети", изтъкна тя.

По думите ѝ властта се е справила "бързо и резултатно" с наводненията в страната.

"Мисля, че постепенно ще се възстанови целият регион (Севлиево). Аз лично бях още в събота в непрекъсната връзка с кмета на Априлци", заяви държавният глава.

Президентът коментира и смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград.

"Не е въпросът само до крайната степен с правосъдието. Ние сме изпуснали много други първи и начални етапи - още от училище, още от превенцията, още от безкомпромисната разправа с всички, които дръзнат да се занимават с разпространение на наркотици (...) Става въпрос за закупуване на наркотици онлайн. Крайно време е да се справим с тези сайтове в онлайн пространството. Няма контрол, който да бъде осъществен на 100%. Трябва да има други начини, по които да се справим с доставчиците", каза Йотова.

Тя засегна и темата за бъдещето на комплекса „Марица изток“, като заяви, че настоящото правителство прави всички усилия, за да се договорят останалите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Надявам се сега на новото правителство да предоговори известна част от тези ангажименти на България към Комисията. Моето категорично становище е, че ние не сме готови за реформа в този сектор все още“, подчерта президентът.