Временната комисия по бюджет и финанси в парламента прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите във връзка с изисквания на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), внесен от депутата Георги Чакъров („Прогресивна България“) и група народни представители.

„За“ гласуваха 14 депутати от комисията, „против“ - няма, с „въздържал се“ - 6.

Вицепремиерът Атанас Пеканов коментира на пресконференция в Министерски съвет вчера, че незавършването на проектите до 31 август води до загуба на средства по ПВУ и ще натовари и без това тежката ситуация в бюджета. Освен инвестиционните проекти, Пеканов посочи, че съществуват забавяния и не са довършени ключови реформи, като има две специфично трудни и оставени за накрая - реформата на Българския енергия холдинг и реформата във ВиК, припомня БТА.

В мотивите към законопроекта се посочва, че приемането на промените е обосновано от изискванията на НПВУ за гарантиране на минимални разходи за ползване на системите и потребените ВиК услуги и предпоставки за консолидация при стопанисването и експлоатация на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

Проектът предвижда осъществяване на ВиК услугата в обособени територии от един ВиК оператор. Предлага се въвеждане на диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура с оглед постигане на дължимата социална поносимост на цената при запазване възможността за качествено поддържане, модернизация и развитие на ВиК системите, се посочва още в мотивите.

Предвижда се Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да определи единни условия и изисквания към ВиК услугите за територията на цялата страна чрез показатели за качество и ефективност. В проекта е определен 15-годишен срок за постигане на дългосрочните нива на показателите за качество и ефективност на ВиК услугите. Предвидено е още създаване на методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, която да бъде утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а максималният размер на допустимите общи загуби на вода и годишните целеви нива за тяхното ежегодно намаляване въз основа на тази методика да се определят от КЕВР.

Георги Чакъров („Прогресивна България“) отбеляза при представянето на законопроекта, че с предложените промени ще се даде възможност за подобряване на състоянието на сектора.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройсвото Павлета Пеловска посочи, че поради необходимост от прецизиране на някои срокове за изменения и допълнения на подзаконови нормативни приложими актове ще направят своите коментири и бележки между първо и второ четене на законопроекта.

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов отбеляза, че МОСВ подпомага действията на МРРБ в тази ключова реформа и подкрепят предложените изменения в Закона за водите.

Димитър Кочков от Комисията за енергийно и водно регулиране посочи, че комисията като цяло приветства, че ще има промени и те ще бъдат бързи. Той обаче обясни, че предвид немалкото промени, които ще бъдат направени, това ще отнеме немалък период от време за изготвяне на две нови наредби - за регулиране на цените и за регулиране на качеството, за изготвяне на нови указания и електронен модел. Кочков посочи, че заради това може да се наложи отлагане на регулаторния период с една година.