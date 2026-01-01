Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи шеста щатна длъжност "заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор" на Софийска районна прокуратура чрез трансформиране на една длъжност „прокурор" от щата на органа и назначи Нора Манолова - прокурор в Софийска районна прокуратура за заместник-районен прокурор, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението е взето по предложение на административния ръководител на Софийска районна прокуратура с оглед осигуряване на оптимална организация на дейността на органа.