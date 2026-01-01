Една от големите улици в центъра на Перник – „Кирил и Методий“, ще бъде с нарушено водоподаване на 28 май (четвъртък), съобщиха за БТА от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

Причината за прекъсването на водоподаването е в предстоящи ремонтни дейности, които ще започнат от 8:30 ч. Поради това без вода ще останат и живеещите в част от кварталите „Рудничар“, „Проучване“ и „Твърди ливади“, както и част от абонатите в с. Дивотино.

От дружеството в Перник информираха още, че в плана за дейностите е заложено водоподаването да бъде възстановено около 16:30 ч. Оттам поясниха, че при промяна или възникване на допълнителни ремонти информацията ще бъде своевременно актуализирана.

Преди седмица техническите екипи на „Водоснабдяване и канализация“ в Перник извършиха подмяна на всички общи водомери в сградите в квартал „Тева“, като устройства са с възможност за дистанционно отчитане.

Предстои екипите в най-скоро време да приключат и подмяната на общите измервателни уреди в квартал „Изток“, след което дейностите ще продължат и в останалите райони, обслужвани от ВиК в Перник.