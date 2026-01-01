Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи бившия генерален прокурор Пам Бонди в ключова консултативна група към Белия дом, занимаваща се с политиката в областта на изкуствения интелект (AI), съобщи Axios.

Бонди, която напусна поста си миналия месец, ще бъде член на Президентския съвет на съветниците по наука и технологии (PCAST), посочи новинарският сайт.

Според доклада, ролята на Бонди в съвета ще включва подпомагане на координацията между федералните служители и технологичните лидери, които са членове на групата, докато администрацията разработва политически инициативи, свързани с AI.

Axios съобщи също, че Бонди е била диагностицирана с рак на щитовидната жлеза малко след напускането ѝ на Министерството на правосъдието. Източник, запознат с въпроса, сподели пред медията, че тя е преминала през лечение и в момента се възстановява.

Миналия месец Тръмп обяви освобождаването на Бонди, като заяви, че тя ще премине към „много необходима и важна нова длъжност“ в частния сектор.