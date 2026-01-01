/ БТА

Израел съобщи в сряда, че е ликвидирал новия шеф на въоръженото крило на Хамас в Газа, Мохамед Одех, при удар, нанесен ден по-рано.

Съобщението идва само няколко дни след като по същия начин беше убит и неговият предшественик, предаде АФП.

Израелският министър на отбраната Израел Кац написа в X, че „командирът на въоръженото крило на терористичната организация Хамас в Газа беше ликвидиран вчера и изпратен да се присъедини към съучастниците си в дълбините на ада“.

 

От Хамас все още няма коментар. 

БГНЕС
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