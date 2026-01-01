Израел съобщи в сряда, че е ликвидирал новия шеф на въоръженото крило на Хамас в Газа, Мохамед Одех, при удар, нанесен ден по-рано.
🚨 ‘Israeli’ defense minister Israel Katz said Wednesday that the new chief of Hamas' armed wing Mohammed Odeh was killed in the strike carried out in Gaza on Tuesday.— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) May 27, 2026
Read more: https://t.co/2eKoPIcrMd pic.twitter.com/fWHzPkGxEj
Съобщението идва само няколко дни след като по същия начин беше убит и неговият предшественик, предаде АФП.
Israël a annoncé avoir tué le nouveau chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas visé la veille par une frappe à Gaza, en dépit du cessez-le-feu censé être en vigueur depuis octobre. →https://t.co/6OdRNRIVf3 pic.twitter.com/WwU7FKb747— Le Figaro (@Le_Figaro) May 27, 2026
Израелският министър на отбраната Израел Кац написа в X, че „командирът на въоръженото крило на терористичната организация Хамас в Газа беше ликвидиран вчера и изпратен да се присъедини към съучастниците си в дълбините на ада“.
מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2026
בשם רה"מ ובשמי, ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המבריק.
התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום.
התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית… pic.twitter.com/b5ryB4tHz7
От Хамас все още няма коментар.