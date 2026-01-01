Започва изграждането на още 40,14 км от автомагистралата „Русе – Велико Търново“, в участъка от Русе до Бяла.

Проектното трасе на автомагистралата е общо 132,84 км и е разделено на три участъка: Русе – Бяла /40,14 км/, обход на град Бяла /35,4 км/, чието изграждане започна през 2023 г., и Бяла – Велико Търново /57,2 км/.

Отсечката, в която сега стартира строителството, обхваща трасето от км 0+500 до км 40+640. Тя ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. За обекта има готов технически проект, завършени отчуждения и е издадено разрешение за строеж.

За третия участък от Бяла до Велико Търново през миналата година беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на проектиране и строителство. Предстои откриване и на тръжната процедура за избор на строителния надзор.

Изпълнител на проектирането и строително-монтажните работи на участъка Русе - Бяла, на който ще бъде направена първата копка, е ДЗЗД „ХЕМУС-16320“. В него участват: „Инфра Експерт“ АД, „Автомагистрали - Черно море“ АД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД и „Трансконсулт-22“ ЕООД. Стойността на договора е 448 160 167,62 евро без ДДС.

Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „ЛИДЕР КОНСУЛТ“, в което са: „Трафик Холдинг“ ЕООД, „Строл – 1000“ АД, „ЕН АР Консулт“ ЕООД и „Де Ни Ди“ ЕООД. Стойността на договора е 6 513 493,63 евро без ДДС.

Проектът за изграждането на АМ „Русе – Велико Търново” се съфинансира по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027, приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки“. Безвъзмездната финансова помощ за автомагистралата е 524 241 794,11 евро. Обектът е определен като операция от стратегическо значение и реализацията му има важно място за международната свързаност, информира МРРБ.

Автомагистралата „Русе - Велико Търново“ ще започва от Русе при планирания трети мост над река Дунав и ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проход Шипка и Прохода на Републиката. Габаритът на автомагистралното трасе е Г27 – с две активни и една аварийна лента за движение в посока, средна разделителна ивица и банкети. Предвидени са необходимите пътни възли и връзки, за да може хората от отделните населени места да имат бърз и удобен достъп до трасето. По първите два участъка от АМ „Русе – Велико Търново“ ще бъдат изградени 11 виадукта, като 7 от тях са на участъка Русе – Бяла. Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 10 пътни възела. 6 от тях са на отсечката Русе – Бяла, а останалите 4 са на обходния път на Бяла. Достъп до земеделските земи ще е осигурен чрез 8 селскостопански пресичания, 4 от тях са на отсечката Русе - Бяла. Предвидени са площадки за отдих, разположени двустранно на трасето.

От МРРБ отбелязват, че в момента пътят Русе – Бяла е един от най-натоварените и с висока концентрация на тежки пътни инциденти. С новото трасе броят на катастрофите по направлението ще намалее, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, а транзитният трафик ще бъде изведен от населените места.

С изграждането на автомагистралата „Русе - Велико Търново“ ще се осигури връзка между държавите в Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. С построяването ѝ ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места. АМ „Русе - Велико Търново“ ще бъде основната връзка, свързваща моста над река Дунав при Русе с гр. Велико Търново, с път I-4 „Коритна – Севлиево – Велико Търново – п. в „Белокопитово“, с път I-3 „Гара Бяла – Плевен - Коритна – Ботевград“ и бъдещия участък от АМ „Хемус“ край Велико Търново.

Очаква се на символичната първа копка на 27 май, сряда, на обекта да присъстват Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Тодор Анастасов, кметът на Русе Пенчо Милков, проф. д-р Любомир Владимиров – областен управител на Русе, народни представители и кметове от региона.