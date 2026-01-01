Политици отправиха поздравления към българските мюсюлмани по повод празника Курбан Байрам.

Министър-председателят Румен Радев

„В този светъл ден на Курбан Байрам отправям моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани“, заявява в приветствието си премиерът.

Румен Радев подчертава дълбокия смисъл на празника и ценностите, които той носи: „Празникът ни напомня за силата на милосърдието, съпричастността и грижата за ближния – ценности, които са в основата на нашето общество.“

Министър-председателят отбелязва и че България е ярък пример за мирно и хармонично съжителство между различните религии и традиции, изградено върху взаимно уважение и разбирателство. „Убеден съм, че мюсюлманската общност ще продължи да бъде важен фактор за диалог, толерантност и единство в нашата страна“, подчертава министър-председателят.

„Нека празникът донесе радост, мир и надежда във вашите домове и сърца“, завършва поздравлението си премиерът Румен Радев.

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски

„В дните на Курбан байрам домовете се изпълват с топлина, трапезите се споделят, а сърцата се отварят за прошка и добрина. Днес, повече от всякога, имаме нужда да бъдем общност не само по име, а по човечност. Защото народът е силен не когато е разделен на „ние“ и „те“, а когато застава един до друг в трудните моменти“, написа лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

„Нека този свят празник ни събере около най-важните ценности: уважението между хората, милосърдието, взаимната подкрепа и мира. От името на ДПС и лично от свое име Ви пожелавам здраве, благоденствие, мир във всеки дом и надежда във всяко сърце. Честит Курбан байрам“, допълни той.

„Нека доброто, което даваме днес, се превърне в утрешното единство на нашето общество“, заключи Пеевски.