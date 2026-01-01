Днес денят ще започне ясно, почти тихо и предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури - между 29° и 34°, по Черноморието - между 25° и 28°, за София – около 29°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В четвъртък с умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър, ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт вятърът ще се усилва, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевични бури; има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове над Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли - в неделя максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. По-късно през деня в неделя над планините и североизточните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има повишена вероятност за градушки.

През първите два дни от юни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и отново на места, с по-голяма вероятност в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Очакват се и градушки. Дневните температури ще се понижат