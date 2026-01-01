Великобритания наложи санкции срещу свързани с Русия платформи за криптовалути, банки и финансови мрежи, за които твърди, че са използвани за заобикаляне на международните ограничения, предаде Ройтерс.

Мерките включват замразяване на активи и забрана британски компании да обработват плащания или да поддържат кореспондентски банкови отношения с посочените структури.

Санкциите са насочени към „сенчести финансови системи“, подпомагащи военната икономика на Русия. Сред тях е и подкрепяната от Кремъл мрежа A7, която според британските власти е била използвана за пренасочване на средства, финансиране на доставки и злоупотреба с чуждестранни банкови системи с цел заобикаляне на санкциите.

Пакетът обхваща също така криптоборси, организации, управляващи платформи, насочени към руския пазар, както и лица, свързани с мрежата.

„Великобритания проследява и прекъсва платежните канали, които подпомагат руската инвазия в Украйна“, посочиха британските власти. Според изявлението санкциите обхващат и три грузинки компании, които управляват ориентирани към Русия борси.

„Ще продължим да действаме бързо и решително, заедно с нашите съюзници, за да разкрием, прекъснем и разбием тези мрежи и да гарантираме, че онези, които подпомагат руската агресия, ще понесат последствията“, заяви британският външен министър Ивет Купър.

В началото на май Лондон обяви, че ще санкционира 35 руски физически и юридически лица, занимаващи се по нейни оценки с набирането на мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в редиците на руската армия в Украйна или да работят в производството на дронове, припомня БТА. Дни по-късно Великобритания наложи санкции на десетки руски официални представители, медийни служители и младежки организации и заяви, че прави това, за да вземе на прицел контролирани от Кремъл младежки програми, пропагандни мрежи и юридически лица, свързани с депортациите и индоктринация на украински деца.

Преди по-малко от седмица пък президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Украйна е влязла в контакт с Великобритания и е сигнализирала по "чувствителния" въпрос за санкциите срещу Русия, като се надява обсъжданията да продължат. Зеленски не спомена директно решението на Великобритания да продължи да допуска внос на дизел и керосин от руски петрол от трети страни, но посочи, че налагането на санкции от страна на съюзниците на Киев са най-ефективното средство на влияние върху Русия.