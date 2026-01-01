Цистерна, превозвала сярна киселина, се обърна на един от входовете на Пловдив и блокира движението на изхода на града към магистрала "Тракия". Очаква се то да бъде отворено най-рано в 19 часа.

Инцидентът е станал в района на пътен възел "Скобелева майка“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Няма пострадали.

БТА

Сигналът е подаден към 12.30 ч. чрез тел. 112. Цистерната се е обърнала на слизане от детелината на пътния възел, на източния вход за града, в посока магистрала "Тракия". Все още няма информация за веществото, което е превозвано. Незабавно натам са насочени екипи на полицията и пожарната.

Цистерната е превозвала сярна киселина, каза за БТА ст. комисар Васил Димов, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в града. Той допълни, че няма опасност от пожари, експлозии или усложняване на ситуацията. Изтекло е минимално количество, като към този момент разливът е ограничен.

Водачът не е пострадал сериозно. Пробата му за алкохол е отрицателна.

Районът е обезопасен до отстраняването на цистерната. На място са екипи на пожарната и сектор "Специализирани оперативни дейности". Очаква се около 19:00 ч. да бъде пуснато движението край пътния възел. Създадена е организация за пренасочване на трафика.

