Легендарната югославска автомобилна марка "Юго" (Yugo) се завръща на пазара след почти две десетилетия, като новият модел може да се превърне в един от най-достъпните автомобили в Европа, предаде телевизия "Ен1".

Новият собственик на марката - сръбският предприемач и университетски преподавател Александър Биелич, представи подробности за проекта по време на конференцията "SEE Automotive" в Белград, след като миналата година в Мюнхен беше показан примерният дизайн на новия модел.

Според публикации в германски, австрийски и сръбски медии новото "Юго" ще бъде позиционирано като достъпен хибриден автомобил с цена около 12 000 евро. Германският вестник "Велт" отбелязва, че това може да го направи една от най-евтините нови коли на европейския пазар.

Превозното средство ще използва хибридна технология с удължаване на пробега, при която двигателят с вътрешно горене ще функционира основно като генератор за производство на електроенергия. По този начин моделът няма да зависи изцяло от зарядна инфраструктура и няма да изисква външно зареждане чрез кабел.

Според предварителните данни разходът на гориво при оптимални условия може да достигне едва 2,2 литра на 100 километра.

Дизайнът на новия модел е дело на сърбина Дарко Марчета от Зренянин и е близък до концепцията, представена по-рано в Германия, отбелязва "Ен1".

Очаква се първият прототип да бъде представен публично по време на специализираното изложение "ЕКСПО 2027" в Белград. Засега не е известно къде ще се произвежда автомобилът. Бившият завод на "Застава" в Крагуевац, който произвеждаше колите, вече е собственост на автомобилната група "Селантис" (Stellantis).