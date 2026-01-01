Зоологическа градина – София ще бъде с безплатен вход за деца и младежи до 18 години по повод Международния ден на детето – 1 юни, съобщиха от зоопарка във Facebook.

Оттам обявиха ден на отворените врати за всички посетители до 18-годишна възраст. Инициативата се организира традиционно по случай празника и има за цел да предостави на децата и младежите възможност да прекарат деня сред природата и животинския свят.

На 1 юни посетителите до 18 години ще могат безплатно да разгледат всички сектори на зоопарка и неговите обитатели. Родителите, придружителите и всички пълнолетни посетители ще заплащат входен билет на редовна цена. Билетните каси ще работят с обичайното лятно работно време – от 09:30 до 18:00 часа, а престоят на посетители в парка ще бъде разрешен до 19:00 часа.

От ръководството на зоопарка предупреждават, че се очаква засилен интерес към инициативата, и препоръчват на гражданите да планират по-ранно пристигане. Заради възможни затруднения с паркирането около входовете на ул. „Сребърна“ и бул. „Симеоновско шосе“, посетителите се насърчават да използват градски транспорт.