53-годишен мъж почина в болница, след като пострада в катастрофа в Благоевградско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 25.05.2026 г. около 14:45 часа на ПП1 Е-79 км 377+800, товарен автомобил „Фолксваген Кади“, управляван от 60-годишна жена от София, движейки се в посока от Кресна към Симитли, на десен завой е навлязъл плавно в лентата за насрещно движение, ударил е странично, насрещно движещ се, лек автомобил „Сузуки Витара“, продължил е движението си и навлизайки в крайпътна отбивка се е блъснал в спрял влекач „Волво“.

На място е загинала водачката на автомобила „Фолксваген Кади“, а 53-годишният ѝ спътник е транспортиран за оказване на медицинска помощ в МБАЛ-Благоевград, където по-късно е починал.

По случая е образувано досъдебно производство.