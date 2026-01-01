Разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите четири месеца на 2026 г. е 4870,7 млн. евро. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 435,9 млн. евро (9,8%). Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към април 2026 г. възлиза на 2722 млн. евро. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите нарастват с 363,2 млн. евро (15,4%).

Разходите за пенсии заемат най-голям дял в структурата на общите разходи - 4352,2 млн. евро. Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са с 415,7 млн. евро (10,6%) повече. Броят на пенсионерите за април 2026 г. е 2 067 332, което е увеличение с 14 735 (0,7%) пенсионери в сравнение с април 2025 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за април (вкл. изплатената т. нар. великденска добавка) е 549,51 евро. В сравнение със същия месец на 2025 г. средният размер е по-висок с 59,07 евро (12%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към април т.г. са в размер на 484,2 млн. евро. Отчетените разходи са с 19 млн. евро (4,1%) повече спрямо същия период на 2025 г. Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към април 2026 г. е 2160,9 млн. евро, сочат данните на НОИ.

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към април 2026 г. възлиза на 24 272,7 хил. евро. Съпоставени със същия период на миналата година, приходите нарастват с 5227,2 хил. евро. Разходите по този фонд към април 2026 г. са в размер на 22 562,6 хил. евро. Извършените разходи са с 3292,9 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общата сума на приходите по бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към април 2026 г. възлиза на 910,5 хил. евро. Постъпилите приходи са със 186,5 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г. Разходите на фонда към април 2026 г. са в размер на 590,1 хил. евро. Извършените разходи са със 130,9 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

