Северна Корея изстреля неидентифициран тип снаряд край западното си крайбрежие днес, съобщиха въоръжените сили на Южна Корея, цитирани от Асошиейтед прес.

Съвместното командване на силите на Южна Корея не предостави повече подробности за случая.

Северна Корея изстреля няколко ракети с малък обсег на 19 април като демонстрация за използването на бойни глави на касетъчни боеприпаси.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун се съсредоточи върху разширяването на ядрения и ракетния си арсенал, след като дипломатическите усилия със САЩ за съкращаването на севернокорейската ядрена програма се провалиха през 2019 г.

Тръмп неколкократно е изявявал желание да възобнови преговорите с Ким Чен-ун по този въпрос, но Пхенян е пренебрегвал до този етап предложенията му и призова Вашингтон да оттегли исканията си за ядрено разоръжаване като предпоставка за започването на преговори, припомня АП.

Севернокорейският лидер заема все по-враждебна позиция спрямо южнокорейския си съсед, като обяви страната като постоянна и най-голяма неприятелска сила на фона на застоя на дипломатическите усилия и повишаването на напрежението около амбициозната му ядрена програма.

/ВД/