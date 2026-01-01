Северна Корея заяви, че продажбата на въоръжение от САЩ на Южна Корея и други регионални съюзници нагнетява военно напрежение на Корейския полуостров и в Азиатско-тихоокеанския регион, предаде севернокорейската агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Севернокорейското Външно министерство каза, че "безумното" трупане на оръжие само ще накара Пхенян да засили своите способности за военно сдържане.

На 18 май Държавният департамент на САЩ съобщи, че е одобрил потенциалната продажба на многоцелеви хеликоптери MH-60R за нуждите на военноморските сили на Сеул и началото на програма за модернизиране на авиопарка на южнокорейските военновъздушни сили от вертолети "Апачи", посочва Йонхап.

Става дума за оръжейна сделка на обща стойност 4,2 милиарда долара, която има за цел да укрепи отбранителните способности на Южна Корея, която е стратегически американски съюзник в Азиатско-тихоокеанския регион.