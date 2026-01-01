Руският товарен кораб, за който се предполага, че е превозвал два ядрени реактора за подводници, вероятно предназначени за Северна Корея, е потънал при мистериозни обстоятелства край бреговете на Испания, сочи разследване на CNN.

Корабът „Голямата мечка“, известен още като „Спарта 3“, е претърпял серия от експлозии, преди да потъне на 23 декември 2024 г. Според информацията на CNN е възможно да става дума за тайна операция, целяща да попречи на Русия да достави чувствителна ядрена технология на Северна Корея.

Испанските власти потвърждават, че капитанът е заявил пред разследващите, че корабът е превозвал „компоненти за два ядрени реактора“, подобни на използваните в подводници. Не е ясно дали те са съдържали ядрено гориво.

Съмненията около случая се засилват и от факта, че американски самолети за ядрено разузнаване са прелитали над мястото на потъването, а седмица след инцидента останките са били посетени от предполагаем руски шпионски кораб.

„Голямата мечка“ е отплавал от Санкт Петербург към Владивосток през декември 2024 г. Собственикът му — свързаната с руската държава компания „Оборонлогистика“ — малко по-рано е получила лиценз за превоз на ядрени материали.