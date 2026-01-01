При полицейска проверка в град Петрич е установено, че млада водачка управлява лек автомобил след употреба на наркотични вещества. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Хванаха 23-годишен софиянец да шофира с положителна проба за кокаин

Около 01:45 часа на 2 юни 2026 г. на ул. „Тома Митов“ в Петрич от полицейски служители на РУ–Петрич е спрян лек автомобил „Порше Кайен“, като в хода на извършената проверка с техническо средство е установено, че 18-годишната водачка на автомобила, която е от Петрич, шофира след употреба на наркотик.

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Тя е със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.