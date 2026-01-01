Дете е пострадало при тежък инцидент във Варна след дрифт на шофьор на 20 години, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Водачът е извършвал дрифт при движението си от бул. „Цар Освободител“, след което се е включил в ул. „Вяра“ и е загубил контрола над колата. Управляваният от него автомобил се е ударил в бордюр и се е преобърнал, като при произшествието са ударени и два други автомобила.

При инцидента е пострадало дете, пътувало в един от ударените автомобили. То е с порезни наранявания от счупено стъкло, без опасност за живота.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

На младежа са съставени актове за допуснатото пътнотранспортно произшествие.

Свидетелството му за управление на автомобил е отнето за срок от една година.