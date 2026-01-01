Руският политик и противник на войната в Украйна Борис Нaдеждин, който се опита да се кандидатира срещу президента Владимир Путин на президентските избори през 2024 г., съобщи, че е бил задържан, а впоследствие и освободен от ареста и трябва да се яви пред съда на 17 юли, в петък, предаде Ройтерс.

Надеждин - бивш либерален член на руския парламент от 1999 г. до 2003 г., бе обявен за “чуждестранен агент” от руските власти. ТАСС цитира адвоката на Надеждин, който каза, че политикът е бил обвинен в излагане на показ на екстремистки символ.

Адвокатът уточни, че случаят е възникнал заради публикация в социалните мрежи, съдържаща линк към видеоклип с участието на Алексей Навални и неговата „Фондация за борба с корупцията“. Според него руските власти са определили публикацията като екстремистка и са я забранили.

Ако бъде признат за виновен, Надеждин е изправен пред 15 дни затвор.

Надеждин, който е противник на войната в Украйна, опита да се регистрира като кандидат на президентските избори в Русия през 2024 г., но кандидатурата му бе блокирана от централната избирателна комисия, която аргументира отказа си да го регистрира с наличието на грешки сред внесените от него 105 000 подписа на избиратели.

Миналия петък той беше определен като “чуждестранен агент” от Министерството на правосъдието на Русия - правна категория, широко използвана срещу критиците на Кремъл.