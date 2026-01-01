„Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) в Ловеч вече разполага с водомери с дистанционно отчитане, които използват технология за дистанционно отчитане и специализиран софтуер за наблюдение на данните, съобщи изпълнителният директор на дружеството инж. Йордан Досев.

„Дистанционното отчитане позволява показанията да се предават директно от водомера към информационната система. По този начин се намалява възможността за грешки при отчитането и се осигурява по-голяма проследимост на данните“, посочи Досев.

При тази технология показанията се предават автоматично и се съхраняват в системата, без да е необходимо осигуряване на достъп до водомера при посещение за отчет. Данните постъпват директно от измервателното устройство, което позволява потреблението да бъде установено въз основа на реално отчетени показания.

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„Не задължаваме хората да подменят водомерите си, а предоставяме нова модерна услуга, защото в натовареното ежедневие не всеки има възможност да бъде вкъщи в посочения ден и час.

Целта е процесът по отчитане да бъде по-точен и по-малко зависим от човешка намеса. Потребителят не е необходимо да присъства при отчитането или да осигурява достъп до водомера“, обясни изпълнителният директор на ВиК АД.

По думите му въвеждането на дистанционните водомери е част от постепенното прилагане на съвременни технологии в работата на дружеството. "Това е една от стъпките към по-автоматизирано и проследимо отчитане на потреблението", допълни инж. Досев.

Желаещите да използват водомер с дистанционно отчитане могат да го закупят от ВиК АД. Услугата засега е достъпна за абонатите почти в целия град, които може да се информират дали в техния район има обхват във водоснабдителното дружество. След време такива водомери ще могат да бъдат поставени и на потребители в селата.