Започваме незабавни действия и предприемаме мерки за минимизиране на риска от воден режим в множество райони на страната. Климатът става все по-непредвидим, сушата обхваща все по-голяма част от Европа, а водните ресурси в България не се управляват достатъчно ефективно. В резултат на това през последните години цели региони изпитаха сериозни затруднения с водоснабдяването. Това стана ясно след първата работна среща, посветена на проблема с безводието, в чийто фокус бяха областите Ловеч и Плевен.

ВиК-Плевен отчете мерки за справяне с проблемите с водоснабдяването

Има неща, които десетилетия не са свършени, отбеляза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. "Ще бъде ремонтирано водохващането на Черни осъм, ще се възстанови и връзката с язовир "Долни дъбник". Относно съоръжението на река Вит Шишков каза, че хубавата новина е, че там има проект, но лошата е, че не е направен. Той посочи, че за тях ще бъдат осигурено държавно финансиране, защото са важни и спешни мерки.

Подмяната на уличната водопроводна мрежа в Плевен е приоритет, ще бъде направена проверка как се движат ремонтините дейности. Трябва да се завърши връзката с довеждащия водопровод "Черни осъм". Тя е направена, може би, преди започването на магистрала "Хемус", т. е. тя отдавна е изгубила своите експлоатационни качества и се губи голямо количество вода. Започваме спешно проектиране и след това строителство. Трябва да се избира и ново трасе, отбеляза Шишков.

Очаквайте подробности!