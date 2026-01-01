Медици и шофьори, работещи в Центъра за спешна медицинска помощ в Шумен, подкрепени от техни колеги от други лечебни заведения, протестираха пред сградата на Многопрофилната болница за активно лечение в града с искания за увеличение на заплатите и подобряване на условията им на труд.

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рганизатор на протеста е Националният синдикат „Защита“. „Нашите искания са за по-добри условия на труд и по-високи заплати, да се повишат поне с 50 процента. Имаше подобен протест и в София. Това е пореден протест, ще има и още, докато не ни чуят“, каза Мария Николова от синдиката.

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„Средната заплата на медиците в спешния център е 1200 евро, а шофьор получава чисто 620 евро. Три години нямаме увеличение на заплатите, с изключение на последното петпроцентно увеличение.

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Провеждаме срещи, разговори, протести имаме, какво ли не сме направили само и само да бъдем чути“, посочи синдикалистът Калинка Николаева и уточни, че Националният синдикат „Защита“ действа и работи за постигане на по-добри условия както за спешните медици, така и на работещите в болниците.

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Медици протестираха на 15 юли и в София с искане за увеличение на заплатите в здравеопазването.