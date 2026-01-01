Светът е пълен с необичайни закони, които звучат като шега, но в някои държави и до днес не са отменени. Макар много от тях рядко да се прилагат на практика, те продължават да съществуват в законодателството и често изненадват както местните жители, така и туристите.

Ето някои от най-любопитните примери.

1. В Швейцария не е добра идея да имате само едно морско свинче

В Швейцария морските свинчета се смятат за социални животни и законът цели да предотврати тяхното страдание. Затова отглеждането само на едно морско свинче не се насърчава – препоръчително е те да живеят поне по двойки.

2. Във Франция не може да кръстите прасе „Наполеон“

Френското законодателство не позволява домашни прасета да бъдат наричани „Наполеон“. Смята се, че правилото е свързано с уважението към историческата фигура на Наполеон Бонапарт.

3. Във Флорида е забранено да пеете по бански

Според стар местен закон в американския щат Флорида пеенето на публично място, докато сте облечени само с бански костюм, може да бъде нарушение. Днес това правило почти не се прилага, но формално все още съществува.

4. В Австралия крушките могат да се сменят само от специалист

В някои части на Австралия електрическите дейности са строго регулирани и определени ремонти, включително подмяната на някои осветителни тела, могат да бъдат извършвани единствено от лицензиран електротехник.

5. В Италия не навсякъде е позволено да се храните край исторически паметници

В редица италиански градове, сред които Рим и Флоренция, местните власти забраняват сядането по стъпалата на известни паметници или храненето около тях. Нарушителите могат да бъдат глобени.

6. В Сингапур дъвката е силно ограничена

Една от най-известните забрани в света е свързана с дъвките. Продажбата им в Сингапур е силно ограничена още от 90-те години, за да се поддържа обществената чистота. Изключение се прави само за определени медицински продукти.

7. В Япония има строги правила за… талията

В страната съществува програма за профилактика на здравословни проблеми, при която работодатели и местни власти насърчават редовни профилактични прегледи, включително измерване на обиколката на талията при хора на определена възраст. Макар често да се представя като „закон срещу дебелината“, всъщност целта е превенция на заболявания.

8. В Тайланд не е прието да стъпвате върху банкноти

Банкнотите изобразяват краля, а според тайландските закони и традиции всяко неуважение към неговия образ може да доведе до сериозни санкции. Дори ако банкнота падне на земята, не е добра идея да я настъпвате.

9. Във Венеция храненето на гълъбите е забранено

В продължение на години туристите масово хранели гълъбите на площад „Сан Марко“. Заради щетите по историческите сгради местните власти въвеждат забрана, а нарушителите могат да бъдат глобени.

10. В Канада монетите не могат да се използват безкрайно

Канадското законодателство ограничава плащането на големи суми само с монети. Например не можете да платите голяма покупка, използвайки стотици дребни монети, тъй като законът определя максимални стойности за различните номинали.

Защо съществуват подобни закони?

Много от тези правила са създадени преди десетилетия в отговор на конкретни проблеми или ситуации. Някои вече са изгубили практическото си значение, но никога не са били официално отменени. Други пък продължават да се прилагат, защото помагат за опазването на обществения ред, културното наследство или безопасността.

Следващия път, когато планирате пътуване в чужбина, си струва да проверите не само най-популярните забележителности, но и местните правила. Понякога именно те могат да се окажат най-голямата изненада.