Здравни служители в Демократична република Конго съобщиха, че броят на потвърдените смъртни случаи от ебола е достигнал 2011, като определиха епидемията от вируса като най-бързо разпространяващата се, регистрирана някога, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Данни, публикувани през нощта от Института за обществено здраве в ДР Конго, показват, че сред потвърдените 4381 случая на ебола на територията на пет провинции 2011 са довели до смърт. В болница са настанени 704 души, които са изолирани.

Мрачните данни се появяват само три месеца, след като епидемията беше обявена на 15 май тази година. Докато в рамките на 9 седмици бяха регистрирани 1000 смъртни случая, за 3 седмици бяха отчетени още толкова, което потвърждава оплакванията на спасителните екипи, според които хуманитарната помощ не може да достигне достатъчно бързо до отдалечените региони на Конго.

Тазгодишната епидемия от ебола се различава по мащаб от предишните, тъй като все още няма одобрени ваксини или лечение за редкия щам "Бундибуджо" на вируса.

Световната здравна организация посочи вчера, че епидемията всъщност е избухнала през февруари много преди властите да я установят в един от най-отдалечените и уязвими региони на Конго.

Миналата сряда международната хуманитарна организация „Лекари без граници“ посочи, че епидемията от ебола в източната част на ДР Конго е „по-критична от всякога“.

Първият вирус на ебола беше идентифициран през 1976 г. близо до река Ебола в ДР Конго. Настоящата епидемия е 17-ата по ред и най-голямата, пред която някога се е изправяла централноафриканската държава, отбелязва АП.