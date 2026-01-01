Колона с две гравирани изображения на пауни, символизиращи вечния живот, е сред най-неочакваните открития на археолозите в римския военен лагер и ранновизантийския град Нове през този сезон, съобщиха за БТА главен асистент д-р Петя Андреева и д-р Марин Маринов.

Археологическите проучвания до Западната порта на римския военен лагер и ранновизантийския град Нове се провеждат за 12-и пореден сезон и са финансирани по проект на Министерството на културата. През тази година са под научното ръководство на главен асистент д-р Петя Андреева от Националния археологически институт с музей (НАИМ) при БАН и със заместник-ръководител д-р Марин Маринов от Историческия музей (ИМ) – Свищов.

В продължение на няколко сезона в този сектор постепенно са разкрити зидовете на масивна римска сграда – хореум, използван за съхранение на зърно. През Късната античност мястото е запазило значението си за жителите на Нове, които продължили да изграждат нови сгради в непосредствена близост до хореума. Една от тях е била богато украсена с многоцветни стенописи в червено, черно, жълто, синьо, зелено, розово и кафяво.

През 2024 г. именно в тази сграда археолозите откриха и най-голямата досега находка от монети от Нове – над 1000 бронзови монети от края на IV и началото на V век. Те са били скрити в торбичка, изработена от коноп. В момент се почистват и обработват в лабораторията на НАИМ от реставратора Марина Калпачка, след което се очаква да бъдат показани в ИМ – Свищов.

Археолозите обясниха, че през настоящия сезон проучванията са на изток от тази сграда, където особен интерес предизвика откриването на варовикова колона с две гравирани изображения на пауни. В християнската символика паунът се свързва с безсмъртието, възкресението и вечния живот, а „очите“ по опашката му се тълкуват и като символ на всевиждащото Божие присъствие според специалистите. Колоната, която е паднала при силен пожар, е била разположена на ъгъла на масивна сграда, датираща от IV-V в., разкрит в края на този археологически сезон.

В близост до нея е открит и каменен корпус на реликварий, който е бил разположен в християнски храм. Консервацията на колоната и на реликвария е извършена от дългогодишния реставратор на Регионален исторически музей (РИМ) – Велико Търново Руен Хаджиниколов. Археолозите се надяват през следващия сезон да открият и капака на реликвария, върху който може да е изписано името на светеца, чиито мощи са били поставени в него.

Новите находки поставят пред археолозите голям въпрос – дали в Нове не предстои откриването на още една християнска базилика. Досега в античния град са намерени шест християнски храма от Късната античност. Ако предположението се потвърди, новата базилика би обогатила данните за Нове като важен епископски център през късноримския и ранновизантийския период. Отговорът може да се окаже важен не само за проучването на археологическия обект, но и за разбирането на ролята на античния град в християнския свят на Късната античност, е мнението на учените.

През февруари археолозите в Свищов разкриха пет гробни съоръжения и фрагмент от надгробната плоча на центурион от I Италийски легион.