Пожарът, възникнал вчера между селата Виноградец и Карабунар
Пожарът, възникнал вчера между селата Виноградец и Карабунар / БТА

След часове тежка работа пожарът над Куклен е ликвидиран. Огънят е засегнал терен от около 500 декара. Това съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив на фейсбук страницата си.

В гасителните действия участваха девет пожарни автомобила, както и два екипа на Държавните горски стопанства в Пловдив и Асеновград, информираха от дирекцията на пожарната.

Теренът, димът и високите температури направиха работата на огнеборците изключително тежка, допълниха още от пожарната.

През нощта три екипа остават на дежурство, за да не допуснат възобновяване на огнища.

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БНР
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