Пожарът на изхода на Асеновград в посока село Козаново е овладян и няма опасност за населените места, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Пловдив.

Огънят се е разпрострял на площ от над 6000 декара. Засегнати са две самостоятелни постройки.

От РДПБЗН - Пловдив уточниха, че в овладяването на пожара се се включили общо 16 пожарни автомобила и около 60 пожарникари, екипи на Държавното горско стопанство (ДГС) Асеновград, Пловдив и Първомай с три високопроходими автомобила и 10 служители, както и 8 екипа 26 доброволци от различни формирования.

В гасенето се включиха и два хеликоптера на 24-та авиобаза Крумово, а в гасителните действия участваха и 39 военнослужещи от 4-ти артилерийски полк - Асеновград.

Местни земеделски производители помогнаха с трактори за заораване на терена и изграждане на линии за ограничаване разпространението на огъня.

Екипите на пожарната остават на терен за наблюдение и недопускане на възобновяване на отделни огнища, посочиха още от регионалната дирекция на пожарната и изказаха благодарност на всички, които са помогнали за овладяване на стихията.

Сигналът за пожара е получен малко след 11:00 часа, като огънят обхвана зоната зад новия гробищен парк на изхода на Асеновград.