Части от стърнище, сухи треви, храсти и широколистна гора, както и трактор, са изгорели при пожар, избухнал преди обяд в землището на тополовградското село Българска поляна.

Кметът на селото Станка Димова съобщи, че огънят е овладян и потушен, без да има опасност за населението.

БТА

Причината за пожара предстои да бъде изяснена, но според първоначалните предположения огънят е възникнал по време на работа с трактор, който е балирал слама. Селскостопанската машина, собственост на местен земеделски производител, е изгоряла напълно.

На място са били изпратени седем екипа на пожарната, които са локализирали и потушили пламъците. По първоначални данни огънят е засегнал около 60 декара площи със сухи треви, храсти и широколистна гора.

БТА

При другия голям пожар в област Хасково, възникнал на 3 август край харманлийското село Рогозиново, също се проверява версията, че огънят е тръгнал при работа с машини в района на горско сечище, където са изгорели дървен материал и горски площи.