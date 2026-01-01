Искам ГЕРБ да се върне там, където беше. Партията трябва да се завърне към консервативните принципи, с които е създадена през 2009 г. – нулев дефицит, подкрепа за предприемачите и отказ от популизъм. Това каза в Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара.

Последните няколко години най-големият популист бях аз, заяви Борисов.

Борисов: ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна и консервативна партия

Лидерът на ГЕРБ говори по време на дискусията „Следващите 20: Визия за бъдещето“, организирана от Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“. Форумът се състоя в крайморския град. Той е част от инициативите по повод 20-ата годишнина на сдружението и поставя началото на поредица от дискусии за дългосрочните приоритети пред страната. Дискусията е подкрепена от Фондация „Конрад Аденауер“.

Когато създадохме ГЕРБ през 2009 г., партията тръгна като мощна, консервативна, ясна партия. Основните неща, които комбинирахме, и цялата тази кариера, която сме направили с колегите, се е водила от тези доктрини, от тази идеология, каза Борисов. Той посочи, че през последните години всички партии са попаднали в полето на популизма, включително ГЕРБ.

Започнахме и ние да участваме активно – да даваме повече за пенсии, повече за заплати, повече, повече, повече. Започнаха заемите и дълговата спирала, заяви лидерът на ГЕРБ. По думите му, партията трябва да промени този подход и да се върне към политика, насочена към хората, които създават икономическа стойност.

Борисов постави акцент върху ролята на малкия, средния и големия бизнес и заяви, че държавата трябва да го защитава от прекомерната административна тежест.

Най-важното е свободата на гражданите, заяви лидерът на ГЕРБ. Той посочи и необходимостта от по-голяма самостоятелност на общините при решаването на местни проблеми.

Като друг основен приоритет той посочи ограничаването на държавните разходи и задлъжняването. Борисов заяви, че политиката трябва да се планира в хоризонт от пет до десет години, а не само с оглед на непосредствения политически ефект.

Искаме да сме бързи, искаме да сме иновативни, искаме да дадем на предприемача максимална сила. Администрацията – всички говорят как ще я съкратят и увеличават. Да я направим поне по-ефективна, каза той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията трябва да формулира дългосрочна икономическа стратегия, която да създава условия за по-високи доходи чрез производство, технологии и иновации, а не чрез постоянно увеличаване на разходите.

Той посочи като пример периода на управление, когато според него правителството е успяло да поддържа финансова дисциплина и да отчете излишък, въпреки необходимостта от покриване на значителни разходи. Това трябва да прави всяко едно правителство, ако мисли за следващите поколения, заяви лидерът на ГЕРБ.

По думите му, социалната политика трябва да бъде насочена към хората, които действително се нуждаят от подкрепа, но паралелно с това трябва да има политика в полза на работещите.

Разбира се, там, където са социално слабите групи, държавата си помага. Ние не бягаме от това. При пенсионерите има вече швейцарското правило. Хайде сега да помислим и за тези, които изкарват пари – малкия, средния, големия бизнес и човека, който се труди. Къде и колко можем да го натоварим. Това е нашата категорична позиция, заяви той.

Лидерът на ГЕРБ коментира и предстоящите президентски избори, като посочи, че основните функции на държавния глава са да обединява нацията и да бъде върховен главнокомандващ. Кой от тези, които се състезават сега, според вас може да ни обедини, никой, заяви Борисов.

Той защити решението на ГЕРБ да не издига кандидат-президентска двойка само за да участва в изборите и постави въпроса защо и останалите партии не са предложили свои кандидати. Нивото в политиката падна под критичния минимум. Ако ГЕРБ имаше кандидат-президентска двойка, нямаше да чуем за „Петрохан“, нямаше да чуем за помилван наркодилър, коментира Борисов.